Тела туристов из Архангельска могут навсегда остаться в Гималаях

Об этом пишет MASH, рассказывая, что спасатели не могли посадить вертолет на вершине.Тела русских туристов, среди которых есть и двое жителей Архангельской области, могут навсегда остаться на дне ущелья, так как спасатели не могут посадить вертолет на дне ущелья.