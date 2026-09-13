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Царьград

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Жасмин пожертвовала 500 млн рублей жителям Дагестана

Жасмин пожертвовала 500 млн рублей жителям Дагестана

15 сентября Жасмин проведёт благотворительный концерт в Дагестане. Вместе с мужем, Иланом Шором, она уже направила 500 млн рублей на восстановление региона после наводнения и приобрела квартиры для нуждающихся.

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