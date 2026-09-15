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МО Гражданка потратит на благоустройство 10 млн

В Калининском районе Петербурга находится Муниципальный округ Гражданка. Он расположен в северной части города и занимает 415,2 гектара (или 4,1 квадратных километра).

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