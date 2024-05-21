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Закон, порядок, государство

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Специалистами ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) завершен перевод автомобильной техники на летний режим эксплуатации

Специалистами ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) завершен перевод автомобильной техники на летний режим эксплуатации

В ходе проведённых мероприятий были заменены горюче-смазочные материалы, топливные и масляные фильтры, обслужены системы питания, воздухоочистители двигателей, ходовые части, проведена ревизия ЗИП, обновлены аптечки и огнетушители.

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