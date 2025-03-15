Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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  • Юрий Баканов
    Спасибо за подборку.Этот день в авиац...
  • Игорь Василевский
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Этот день в авиации. 15 марта

Этот день в авиации. 15 марта

1902 - Родился Тигран Меликсетович Мелкумян — учёный-теплотехник, генерал-майор инженерной службы (1949), доктор технических наук (1940), профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1957), лауреат Сталинской премии (1949) и Государственной премии СССР (1968).

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Комментарии
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Юрий Баканов
Спасибо за подборку.
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