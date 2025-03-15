Этот день в авиации. 15 марта

1902 - Родился Тигран Меликсетович Мелкумян — учёный-теплотехник, генерал-майор инженерной службы (1949), доктор технических наук (1940), профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1957), лауреат Сталинской премии (1949) и Государственной премии СССР (1968).
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