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Салават Фәтхетдинов тормыш иптәше һәм оныгы белән бергә тавыш бирергә килде

Салават Фәтхетдинов тормыш иптәше һәм оныгы белән бергә тавыш бирергә килде

Россиянең атказанган, Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов РФ Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда катнашты.

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