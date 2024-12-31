НОИЦ поздравляет нижегородцев с Новым годом

Нижегородский областной информационный центр и редакция сайта pravda-nn.ru поздравляет своих читателей с Новым годом! В 2025 году желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, побольше позитивных впечатлений и приятных событий в жизни.
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