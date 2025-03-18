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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Результаты после нашего возвращения на международную арену будут хуже тех, которые ожидает широкая общественность»

«Надо понимать, результаты после нашего возвращения на международную арену будут хуже тех, которые ожидает широкая общественность.

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