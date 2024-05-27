В Москве на Воробьевых горах открылся мотосезон

Старт мотосезона состоялся на Воробьевых горах в Москве. Мотоколонна, которая совершит круг по Садовому кольцу, отправилась в путь после предварительного уведомления участников о необходимости соблюдения правил дорожного движения и регулярного технического осмотра мотоциклов.
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