Артете пора перестать бояться? Слоту нужна новая схема под топов? Разбор «Арсенала» с «Ливерпулем»

От Славы Палагина и Вадима Лукомского. «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2). Обе команды показали сильные стороны (стандарты, адаптации по ходу встречи) и слабости (излишняя пассивность, раскрытость схемы 4-2-4).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии