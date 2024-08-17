Началась подготовка реставрации уникальной церкви XVII века в Онежском районе

Масштабный проект по восстановлению церкви Вознесения Господня в деревне Пияле планируется завершить уже этой осеньюМасштабный проект по восстановлению церкви Вознесения Господня в деревне Пияле планируется завершить уже этой осеньюПодрядная организация сейчас проводит необходимые исследования для уточнения всех деталей.
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