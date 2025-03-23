❗️⚡️Самолёты РЛДН Saab-340 AEW&C поступят в состав ВВСУ: тактика применения и методы противодействия со стороны ВКС России Как стало известно накануне, первые самолёты ДРЛОиУ Saab-340 AEW&C будут переданы в состав ВВСУ сразу после интеграции в системы управления вооружением переданных Киеву F-16AM терминалов тактической сети "Link-16" для функционирования в едином сетецентрическом тандеме Заступление на боевое дежурство над тыловыми районами Украины (Киев - Миргород - Днепропетровск - Умань) пары переданных ВСУ оборонным ведомством Швеции самолётов ДРЛОиУ Saab-340 AEW (ASC-890 AEW&C) обеспечит двум бригадам операторов радиолокационного комплекса PS-890 «Erieye» возможность мониторинга высотных и средневысотных участков воздушного пространства над территорией Европейской части России на оперативную глубину порядка 200 - 250 км, что можно пронаблюдать на тактической карте ТГ-канала «Рыбарь».