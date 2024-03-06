Посол России: "В Москве обсуждают обращение Тирасполя" 

Сейчас на российских площадках идет обсуждение поступивших из Тирасполя документов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов на встрече с так называемым президентом непризнанной ПМР Вадимом Красносельским, в ходе которой среди прочего обсуждалось обращение Приднестровья в адрес России по итогам прошедшего в Тирасполя всеобщего Съезда депутато .