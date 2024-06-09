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The Telegraph: Россия и Саудовская Аравия нанесли тройной удар по СШA и EС. А Германия восстановит «Северные потоки»

The Telegraph: Россия и Саудовская Аравия нанесли тройной удар по СШA и EС. А Германия восстановит «Северные потоки»

326K прочитали Западные СМИ сообщили своей публике тревожные новости. В откровениях иностранных журналистов речь идет о тройном ударе по экономике Старого Света после решения ОПЕК+ об очередном сокращении добычи нефти.

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Комментарии
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Nadezhda Lescenko
А вы ничего не перепутали?====По прогнозам экспертов, к июню 2023 года стоимость марки Brent достигнет $100 за баррель. Если средняя цена вырастет хотя бы на $1, то это принесет России дополнительно $2,7 млрд в год.======Кажется, идет 2024 год уже давно
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