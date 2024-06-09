The Telegraph: Россия и Саудовская Аравия нанесли тройной удар по СШA и EС. А Германия восстановит «Северные потоки»

Nadezhda Lescenko

А вы ничего не перепутали?====По прогнозам экспертов, к июню 2023 года стоимость марки Brent достигнет $100 за баррель. Если средняя цена вырастет хотя бы на $1, то это принесет России дополнительно $2,7 млрд в год.======Кажется, идет 2024 год уже давно