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Пропавший без вести боец «Малой» два месяца полз к своим, питаясь снегом

Пропавший без вести боец «Малой» два месяца полз к своим, питаясь снегом

Считавшийся пропавшим без вести мобилизованный из Башкирии с позывным «Малой» два месяца добирался до расположения ВС РФ, прикрываясь от вражеских дронов телами погибших боевиков ВСУ или притворяясь мертвым.

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Эльдар Алиев
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