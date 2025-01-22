Пропавший без вести боец «Малой» два месяца полз к своим, питаясь снегом

Считавшийся пропавшим без вести мобилизованный из Башкирии с позывным «Малой» два месяца добирался до расположения ВС РФ, прикрываясь от вражеских дронов телами погибших боевиков ВСУ или притворяясь мертвым.
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