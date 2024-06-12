За рулем
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За рулем

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«За рулем» поздравляет всех с Днем России!

«За рулем» поздравляет всех с Днем России!

Издательство «За рулем» поздравляет всех граждан нашей страны с Днем России! Праздник этот обязан своим появлением принятию Декларации о государственном суверенитете в далеком 1990 году, и за 34 года он стал знаковым для всех, кто здесь живет, работает, созидает, переживает, верит.

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