По слухам, Bungie хотела поработать над однопользовательской игрой, но Sony насто...

По слухам, Bungie хотела поработать над однопользовательской игрой, но Sony настояла на игре-сервисеПоколение PlayStation 5 стало символом изменения приоритетов Sony: компания сосредоточилась на разработке игр с живым сервисом вместо традиционных однопользовательских проектов.
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