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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, Bungie хотела поработать над однопользовательской игрой, но Sony насто...

По слухам, Bungie хотела поработать над однопользовательской игрой, но Sony насто...

По слухам, Bungie хотела поработать над однопользовательской игрой, но Sony настояла на игре-сервисеПоколение PlayStation 5 стало символом изменения приоритетов Sony: компания сосредоточилась на разработке игр с живым сервисом вместо традиционных однопользовательских проектов.

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