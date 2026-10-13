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Почти треть россиян не кладут трубку даже при подозрительном звонке

Почти треть россиян не кладут трубку даже при подозрительном звонке

Почти каждый третий россиянин не кладет трубку при разговоре с незнакомым человеком, даже если звонок кажется подозрительным.

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