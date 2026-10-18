❕Почему крымчане вынуждены добиваться решения бытовых проблем через Аксёнова? Переполненные автобусы, ожидание на остановках по 40 минут и мусорные свалки возле дачных кооперативов.
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