В Steam вышла гоночная игра про 1930-е годы. Она выглядит, как смесь Mafia и Need for Speed В...

В Steam вышла гоночная игра про 1930-е годы. Она выглядит, как смесь Mafia и Need for SpeedВ Steam состоялся релиз гоночной игры Bootlegger’s Mafia Racing Story, отличительной особенностью которой выступает сеттинг 1930-х годов во времена так называемого «Сухого закона» в США.