В Steam вышла гоночная игра про 1930-е годы. Она выглядит, как смесь Mafia и Need for Speed В...

В Steam вышла гоночная игра про 1930-е годы. Она выглядит, как смесь Mafia и Need for SpeedВ Steam состоялся релиз гоночной игры Bootlegger’s Mafia Racing Story, отличительной особенностью которой выступает сеттинг 1930-х годов во времена так называемого «Сухого закона» в США.
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