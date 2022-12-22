В Приуральском музее представили выставку «Как приходит Новый год»

Новогодняя передвижная выставка открылась в Приуральском районном краеведческом музее. В экспозиции представлены советские новогодние и дореволюционные рождественские открытки из документальной коллекции музея МВК, елочные украшения и фотографии.
Новогодняя передвижная выставка открылась в Приуральском районном краеведческом музее. В экспозиции представлены советские новогодние и дореволюционные рождественские открытки из документальной коллекции музея МВК, елочные украшения и фотографии.
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