Минтруда: в Забайкалье стало меньше безработных

В Забайкалье за год снизился уровень безработных – на 1 января 2024 года в краевом центре занятости населения зарегистрировано для поиска работы почти на полторы тысячи человек меньше, чем на 1 января 2023-го.
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