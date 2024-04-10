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Москалькова обратилась к ООН, БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы из-за обстрелов ВСУ

Москалькова обратилась к ООН, БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы из-за обстрелов ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в международные организации в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области.

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