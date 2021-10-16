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Наследница Ванги заявила о масштабной войне между США и КНДР

Наследница Ванги заявила о масштабной войне между США и КНДР

Французская прорицательница Каедэ Убер предсказала войну между двумя государствами, в которой Россия станет лишь наблюдательницей.

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