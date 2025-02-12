Серьезные паводки ожидают регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока

Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам необходимо подготовиться к серьезным паводкам в этом году, заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
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