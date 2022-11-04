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«Послал лысую барышню»: Катя Гордон о конфликте Наргиз, Филиппа Киркорова и Виктории Бони

«Послал лысую барышню»: Катя Гордон о конфликте Наргиз, Филиппа Киркорова и Виктории Бони

На этой неделе разразился громкий скандал. Вся страна следила за тем, как Филипп Бедросович говорит все, что думает о звезде «Голоса» и Виктории Боне.

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