«Послал лысую барышню»: Катя Гордон о конфликте Наргиз, Филиппа Киркорова и Виктории Бони

На этой неделе разразился громкий скандал. Вся страна следила за тем, как Филипп Бедросович говорит все, что думает о звезде «Голоса» и Виктории Боне.
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