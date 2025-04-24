От премьеры «Трубадура» до праздничных событий в честь Великой Победы: озвучена майская афиша Приморской сцены

Насыщенная афиша мая начинается уже с первых чисел месяца. Майские праздники украсят знаменитые балеты Адольфа Адана «Жизель» (1 мая) и «Корсар» (3 мая в 14:00 и 19:00), искромётная опера-буффа Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро» (2 и 4 мая), а также классика вне времени — балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» (8 мая).