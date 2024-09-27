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Выездные бригады и новые технологии: как в России отметят День сердца

Выездные бригады и новые технологии: как в России отметят День сердца

По всей стране пройдут мероприятия по профилактике болезней сердца и сосудов.фото: vk.com--> С 27 сентября в рамках празднования Всемирного дня сердца в России пройдут мероприятия по профилактике болезней сердца и сосудов.

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