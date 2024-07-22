В Брюсселе полиция разоблачила крупную наркомафию

В ходе крупной полицейской операции была ликвидирована международная преступная организация, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков в Брюсселе, проинформировала прокуратура Брюсселя, 25 июня сообщает The Brussels Times.
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