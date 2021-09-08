5 простых советов как по дороже продать авто

Хотите продать машину по максимально высокой цене? Это нормально. Об этом мечтают все. Но как это сделать? И сколько необходимо вложить, чтобы осуществить задуманное? Примите во внимание следующие советы, и вы увеличите шансы срочно продать авто и получить за него хорошую сумму.