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stroim21

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Высокие грядки-короба: мой опыт сборки, наполнения и первых ошибок

Высокие грядки-короба: мой опыт сборки, наполнения и первых ошибок

Идея сделать высокие грядки зрела у меня несколько сезонов. Обычные грядки требовали постоянной прополки, после дождей земля превращалась в плотную корку, а спина после каждого визита в огород напоминала о себе до вечера.

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