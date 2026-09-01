Высокие грядки-короба: мой опыт сборки, наполнения и первых ошибок

Идея сделать высокие грядки зрела у меня несколько сезонов. Обычные грядки требовали постоянной прополки, после дождей земля превращалась в плотную корку, а спина после каждого визита в огород напоминала о себе до вечера.
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