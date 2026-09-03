Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Оценить новый формат кинопрограммы смогут пенсионеры в Восточном Дегунине

Этой осенью досуг москвичей «серебряного» возраста станет еще интереснее. Проект «Московское долголетие» перезапускает свою кинопрограмму, делая её более глубокой и насыщенной.

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