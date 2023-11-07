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Парламентская газета

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В Совете Федерации вручат «Мечи Победы» городам Мариуполь и Мелитополь

В Совете Федерации вручат «Мечи Победы» городам Мариуполь и Мелитополь

Торжественная церемония, посвященная вручению городам воинской славы Мариуполю и Мелитополю исторической памятной награды «Мечи Победы», пройдет 8 ноября перед началом пленарного заседания палаты регионов.

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