Aston Martin DBX с обвесом Mansory оценили в рублях

Роскошный кроссовер Aston Martin DBX 2021 года выпуска с обвесом из неокрашенного карбона от известного тюнера Mansory предлагается за 25,9 миллионов рублей.
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