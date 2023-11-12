Бочки с запятой: цена на нефть может вернуться к $90 за баррель

По мере уменьшения рисков эскалации конфликта между Израилем и Палестиной участники рынка стали не так сильно опасаться сбоя поставок нефти на мировые рынки, из-за чего цена на сырье существенно снизилась, рассказали «Известиям» эксперты.
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