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Депутат ГД Бессараб заявила об увеличении пособий по безработице вслед за МРОТ

Депутат ГД Бессараб заявила об увеличении пособий по безработице вслед за МРОТ

Член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб спрогнозировала увеличение некоторых социальных выплат после повышения минимального размера оплаты труда с начала 2024 года.

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