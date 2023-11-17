Депутат ГД Бессараб заявила об увеличении пособий по безработице вслед за МРОТ

Член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб спрогнозировала увеличение некоторых социальных выплат после повышения минимального размера оплаты труда с начала 2024 года.
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