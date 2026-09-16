Новые Тойоты лишатся некоторых опций ради экономии: как упростят комплектации?

Японский автогигант Toyota продолжает унифицировать модельный ряд. О том, что число модификаций выпускаемых машин стоит урезать, говорил еще глава компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИ Еще два шоу-рума ...
- Авторынок России ...
- Китайский ответ R...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым