ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Платов
    " .. плохо будет когда вообще мигранты гастеры Азии и Кавказа заполонят Россию вот этого нельзя допустить" - вот инте...Протест главе рес...
  • Александр Платов
    "А, вот, генетически закрепленные инстинкты, и стало быть - психотип, к сожалению, величина постоянная.." - ты это хо...Протест главе рес...
  • Negnost Ros
    Хохлы, бегите , как можно дальше от пендосов. Спасайтесь.Запад нас не слыш...

Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей скорой гибели

Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей скорой гибели

Кадыров: я готов выполнить любой приказ Путина, даже если итогом станет смерть Дарья ЧИПУРНАЯ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале прокомментировал слухи о своей якобы скорой гибели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Кадыров  полностью  соответствует  своему  месту. Здоровья  ему и долгих  лет  жизни.
Ответить
23 час.
ВД
Вовладар Даров
Рамазану здоровья, Ахмат сила
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх