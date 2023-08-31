Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей скорой гибели

Кадыров: я готов выполнить любой приказ Путина, даже если итогом станет смерть Дарья ЧИПУРНАЯ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале прокомментировал слухи о своей якобы скорой гибели.