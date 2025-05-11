До скольки продают алкоголь: полное руководство по ограничению и законам

Вопрос о том, до скольки продают алкоголь, остается актуальным для многих россиян и гостей страны. В России на протяжении многих лет действует закон, который устанавливает строгие ограничения на продажу алкогольных напитков.
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