«Мука высшего сорта из Колумбии»: белорусские пограничники напоминают украинцам, что их президент наркозависим (ВИДЕО)

Аудио-противостояние на границе Белоруссии и Украины продолжается. С белорусской стороны в сторону пограничников Украины сегодня прозвучали весьма откровенныые слова о «колумбийской муке» администрации Зеленского.
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