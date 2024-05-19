Хиросима и Нагасаки выразили Вашингтону протест из-за ядерного испытания в Неваде

Власти японских городов Хиросима и Нагасаки, которые в 1945 году пострадали от ядерных бомбардировок США, направили протест Вашингтону из-за испытания по контролю за состоянием ядерных боезарядов в Неваде.
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