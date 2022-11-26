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Дениз Херманн: «Хочу побывать на Олимпийских играх 2026 года, но с коктейлем в руке»

Олимпийская чемпионка по биатлону Дениз Херманн рассказала, как долго планирует продолжать карьеру. Херманн перешла в биатлон из лыжных гонок в 2016 году.

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