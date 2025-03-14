На Среднем Урале выяснили, как создать «карьерный трек», привлекающий школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта, ФедералПресс. Представители ведущих предприятий УрФО, учебных заведений и общественных организаций обсудили одну из горячих точек современного рынка труда – профориентационную работу со школьниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии