Психолог Куликова-Цай связала скуку на работе с непониманием цели

Некоторые профессии считаются скучными из-за монотонности и низкой вариативности задач. Однако работа может обрести совершенно иной характер при другой мотивации, заявила бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай в интервью радиостанции Sputnik.
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