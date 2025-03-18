Беспилотники ВСУ атаковали Белгород

В Белгороде в результате атак дронов ВСУ пострадали два человека. У 18-летнего парня травматическая ампутация правой руки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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