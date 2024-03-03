Боец ВС РФ Кобзарь уничтожил более тонны взрывоопасных предметов в зоне СВО

Командир инженерно-саперного взвода старший лейтенант Владимир Кобзарь вместе со своим взводом обнаружил и обезвредил более тонны взрывоопасных объектов, оставленных Вооруженными силами Украины, сообщило Минобороны РФ.
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