В Минстрое отчитались о развитии инфраструктуры в новых регионах России

Доклад представил глава ведомства Ирек Файзуллин.Ирек Файзуллин в интервью Запорожскому агентству новостей рассказал, что за всё время работ строители смогли восстановить и построить около девяти тысяч объектов инфраструктуры в новых российских регионах.