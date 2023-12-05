В Минстрое отчитались о развитии инфраструктуры в новых регионах России

Доклад представил глава ведомства Ирек Файзуллин.Ирек Файзуллин в интервью Запорожскому агентству новостей рассказал, что за всё время работ строители смогли восстановить и построить около девяти тысяч объектов инфраструктуры в новых российских регионах.
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