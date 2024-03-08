Автомобильные дисплеи признали небезопасными

В Европе безопасность автомобилей в скором времени будет оцениваться еще по одному критерию.Euro NCAP готовит новые протоколы, которые будут включать в себя наличие физических органов управления в автомобиле в обязательном порядке.
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