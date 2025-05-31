«Это неприемлемо»: Пекин возмутили высказывания Макрона об Украине и Тайване

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Китай считает «неприемлемым» сравнение вопросов Украины и Тайваня, заявило посольство КНР в Сингапуре в посте, к которому прикрепило фото президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего на форуме «‎Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.