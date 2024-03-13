Радовалась она недолго: Меган Маркл уличили в вызывающем лицемерии

Самолюбивая герцогиня не признает своих ошибок. Меган Маркл уличили в лицемерии LEGION-MEDIAМеган Маркл даже не пыталась скрывать своего злорадства, когда на днях Кейт Миддлтон, ее вечную соперницу, поймали на манипуляциях семейным фото, опубликованным по случаю праздновавшегося в Британии Дня матери.